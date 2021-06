W Kujawsko-Pomorskiem padła wygrana w Eurojackpot. Tyle wygrał szczęśliwiec w Tucholi

Dotychczas najwyższa wygrana w Tucholi padła 1 października 2013 roku w Lotto plus - było to milion złotych.

Nigdy wcześniej żaden gracz z Polski nie wygrał tak dużej kwoty. Do tej pory najwyższa wygrana to „szóstka” w Lotto warta 36 726 210,20 zł, trafiona w 2017 roku w Skrzyszowie.

Losowania Eurojackpot, w przeciwieństwie do losowania Lotto odbywają się nie w Polsce, a w Helsinkach. Wyniki losowania Eurojackpot poznasz co piątek o godzinie 21:00. Losowania nie są transmitowane na żywo, ale są rejestrowane. Totalizator Sportowy udostępnia nagrania na swoich stronach.

Maszyna losująca Eurojackpot losuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb, nazywanych euronumerami. Losowania Eurojackpot zazwyczaj nie trwają dłużej niż 3 minuty.

Jakie wygrane mogą zapewnić wyniki losowania Eurojackpot?

Pula nagród na wygrane I stopnia jest w Eurojackpot gwarantowana. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile osób wygra, wzbogacą się minimalnie o 10 000 000 Euro. Eurojackpot jest grą kumulacyjną, czyli jeśli wygrana I stopnia nie padnie, w kolejnym losowaniu można wygrać więcej. Regulamin Eurojackpot skonstruowany jest tak, że pula na wygrane I stopnia rośnie maksymalnie do 90 mln Euro. Jeśli ponad tę kwotę zostanie uzbierana nadwyżka, przeznaczana jest na wygrane drugiego stopnia.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

W loterii Eurojackpot możesz wziąć udział korzystając z usług Totalizatora Sportowego. Udaj się do jednego z punktów sprzedaży oznaczonych logo Lotto. Zagrać możesz także przez internet, korzystając ze stron Lotto. Samodzielnie typujesz 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb, lub w pełni zdajesz się na los, grając na chybił-trafił.

Eurojackpot wystartował w Polsce 15 września 2017 r. Wtedy to odbyło się pierwsze losowanie. Loterię na terenie naszego kraju uruchomił Totalizator Sportowy (właściciel marki Lotto). Właśnie on dołączył dwa lata temu do uczestników loterii multijurysdykcyjnej, czyli takiej w której biorą udział gracze nie z jednego, ale z kilku czy nawet kilkunastu krajów. Dzięki temu kwota głównej wygranej może urosnąć do ogromnej sumy.