W Kujawsko-Pomorskiem znów rośnie liczba pijanych kierowców. Statystyki są porażające Marek Weckwerth

Badanie trzeźwości kierowców to rutynowa czynność każdej kontroli policyjnej na drodze Marek Weckwerth

Nie ma dnia, by na kujawsko-pomorskich drogach nie zatrzymano pijanych kierowców i to pomimo faktu, że policja i media wciąż apelują o rozsądek. Przypominają też, że za to przestępstwo można trafić za kraty.