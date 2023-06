Spada liczba wypadków z udziałem najmłodszych. Najważniejsza ciągle jest jednak edukacja

Analiza danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) wskazuje, że dzieci i młodzież należą do najmniej narażonych grup uczestników ruchu drogowego w Polsce – w odniesieniu do średniej europejskiej.

Uczą się bezpiecznych zachowań

– Kluczowa jest edukacja, ponieważ dzieci wraz z dorastaniem coraz częściej poruszają się samodzielnie po drogach, co skutkuje zwiększonym ryzykiem wypadków. W związku z tym przygotowanie ich do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym staje się obowiązkiem opiekunów. Dodajmy obowiązkiem, który jest inwestycją w zdrowie i życie najmłodszych – mówi Maria Dąbrowska-Loranc , kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Dzieci już od najwcześniejszych lat uczą się funkcjonowania w ruchu drogowym. Poprzez opiekę, dobry przykład i przestrzeganie przepisów, dorośli mają ogromny wpływ na rozwijanie w nich odpowiedzialności jako uczestników ruchu drogowego. To niezwykle ważny proces, który buduje solidne fundamenty oraz umiejętności potrzebne do bezpiecznego poruszania się dzieci po drogach.

Dzieci są najmniej zagrożone

Analiza danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS dotycząca wypadków drogowych w Polsce wskazuje, że dzieci (0-14 lat) i młodzież (15-17 lat) stanowią najmniej zagrożone grupy uczestników ruchu. Na korzyść najmłodszych uczestników ruchu przemawia także to, że liczba wypadków z ich udziałem systematycznie maleje. W 2012 roku dzieci (0-14 lat) uczestniczyły w 3 684 wypadkach (9,94 proc. ogółu). Pięć lat później były to 2 823 wypadki (8,86 proc. ogółu) zaś w 2022 tylko 1 797, czyli w ostatniej dekadzie liczba wypadków z ich udziałem spadła o przeszło 51 proc.!

– Należy podkreślić, że bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym znacznie poprawiło się w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej, a Polska odnotowuje szybszą poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego niż wiele państw UE. Niemniej jednak, najwięcej zabitych i rannych dzieci oraz młodzieży jest w grupie pasażerów samochodów, a następnie pieszych. Do największej liczby wypadków z udziałem dzieci i młodzieży dochodzi w miesiącach letnich, szczególnie w czerwcu, w godzinach rannych i wczesnopopołudniowych, tj. w drodze do i ze szkoły – wylicza Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

W minionej dekadzie (2012-2022) w Polsce doszło do blisko 337 tys. wypadków, w tym do 29 tys. z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat, co na przestrzeni 10 lat stanowiło 9 proc. ogółu wypadków. Zginęło w nich blisko 31,5 tys. osób, z tego 730 to dzieci w wieku 0-14 lat, co stanowi 2 proc. ogółu zabitych.

Jeśli chodzi o rannych to wśród 403 tys. poszkodowanych było ok. 27,6 tys. dzieci (ok. 6,9 proc. ogółu). Statystyki, które z roku na rok ulegają poprawie, stanowią kontrargument wobec powszechnie przywoływanego mitu, że dzieci są najbardziej narażoną grupą w ruchu drogowym.