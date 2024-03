W Lipnie na zbiórce u „Leśnych Duszków”, bo harcerska przygoda zaczyna się w zuchowej gromadzie

- Zuchy mają w sobie najwięcej zapału i bardzo mocno angażują się we wszystko, co robią – mówi Jakub Klaban. – Na zbiórkach świetnie się ze sobą dogadują i zawiązują przyjaźnie. Na zbiórkach nie korzystają z telefonów komórkowych. To czas na bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem w realnym świecie.

Przygoda z harcerstwem rozpoczyna się zazwyczaj w gromadzie zuchowej, która daje przedsmak prawdziwej służby. Tu dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej uczą się współdziałania w grupie i samodzielności. Jak mówi prawo zuchowe, każdy zuch jest dobry i pomaga rodzicom. W dobie smartfonów jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów, by dzieci ze sobą rozmawiały w sposób konwencjonalny, a nie przy pomocy komunikatorów!

Nie jest łatwo „ogarnąć” taką kilkunastoosobową gromadkę, bo dzieci do pewnego wieku naprawdę się nie męczą. Wystarczy im zaledwie chwilka na regenerację i mogą szaleć dalej. Wie to każdy, kto jeździł na obozy jako opiekun.

- Zuchem zostałam w połowie pierwszej klasy – mówi Emilia Ciechanowska z klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. – Moja koleżanka Maja już była w gromadzie zuchowej i bardzo chciała, żebym do niej dołączyła. Pomogła mi nawet przekonać moją mamę, która jest teraz bardzo zadowolona, że jestem zuchem. Lubię nasze zabawy, a najbardziej „Dentystę” i „Woda - ląd”. Gdy będę starsza, zostanę harcerką.

- Moja starsza siostra Zuzia już od dawna jest harcerką – dodaje jej koleżanka z klasy Maja Smolińska. – Wiedziałam, że harcerstwo jest super i gdy tylko powstała u nas gromada zuchowa, mama mnie do niej zapisała. Bardzo lubię chodzić na zbiórki. Co roku pomagamy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście. To najprawdziwsza przygoda!

Zabawa jest dobra na wszystko!

Tu trzeba wyjaśnić, na czym polegają te typowo ruchowe zabawy. Otóż w „Dentyście” wszyscy uczestnicy siedzą blisko siebie w kręgu i mocno się trzymają. Zadaniem uczestnika poza kręgiem, czyli „dentysty”, jest „wyrwanie” jednego z tych trzymających się. Jeśli mu się to uda, zamieniają się rolami. Z kolei „Woda-ląd” to nic innego jak zwinne przeskakiwanie na komendę przez wstęgę, która oddziela „wodę” od „lądu”. Są to bardzo proste zabawy, ale sprawiają ogromną frajdę.

- W gromadzie zuchowej jestem od prawie trzech lat – zdradza Zosia Kilińska z klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie. –Tu mam wielu przyjaciół i fajnie razem spędzamy czas. Staram się być dobrym zuchem, a każdy zuch pomaga w domu. Ja odkurzam i bawię się lalkami z moją młodszą siostrzyczką. Ona ma dopiero cztery latka.

- Mój brat jest harcerzem, a ja zostałem zuchem – mówi Julian Borończyk z klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie. – Bardzo lubię chodzić na zbiórki, bo tu wszystko jest fajne. Koledzy, zabawy, wyjazdy. W domu pomagam mamie w sprzątaniu i staram się nie bałaganić.