W Lipnie rozegrano I Memoriał Wiesława Witeckiego w tenisie ziemnym. Na lipnowskich kortach rywalizowało 14 par deblowych.

Na lipnowskich kortach rozegrano I Memoriał Wiesława Witeckiego w tenisie ziemnym, w którym rywalizowało 14 par deblowych. To wydarzenie sportowe, poświęcone pamięci wybitnego działacza sportowego i społecznego, zostało zorganizowane przez Lipnowski Klub Tenisowy z inicjatywy syna Wiesława Witeckiego - Wojciecha. Przyjechał on z rodziną, by wziąć udział w otwarciu imprezy.