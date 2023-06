W Lipnie rywalizowały przepiękne owczarki niemieckie. Budziły podziw!

To jedna z najbardziej użytkowych psich ras. Owczarki niemieckie sprawdzają się jako psy służbowe w policji i wojsku, są przewodnikami osób niewidomych, poszukują ludzi w lawinach i grają w filmach. Chyba każdy oglądał „Komisarza Rexa” czy jego polską wersję „Komisarz Alex”. To także Szarik z „Czterech pancernych i psa” i tytułowy Cywil. - W Lipnie już po raz drugi zorganizowaliśmy wystawę, gdyż jest tu wspaniały teren i przychylność ze strony władz miejskich oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – mówi Joanna Dąbrowska, przewodnicząca Zarządu Oddziału w Toruniu. – Jej poziom był bardzo wysoki. Sędziowie kynologiczni, Milan Hulo ze Słowacji i Vadimas Volkovas z Litwy, przyznawali oceny bardzo dobre i doskonałe. Chciałabym podkreślić, że tej rasie stawia najwięcej wymagań, aby zostały zakwalifikowane do hodowli. Mają prześwietlane stawy biodrowe i łokciowe, aby wykryć dysplazję, która występuje u przedstawicieli tej rasy. Psy przechodzą też testy psychiczne i wiele szkoleń. Idealny owczarek niemiecki jest odważny i zrównoważony, ale nie może być agresywny.

Owczarki mają najczęściej umaszczenie czarne podpalane, ale nie brakuje również całkiem czarnych. W ich przypadku dopuszczalny jest biały znaczek na piersi, chociaż jest to cecha niepożądana. Owczarki niemieckie, które przyjechały do Lipna były wyjątkowo piękne.

- Pierwszego owczarka niemieckiego mieliśmy na podwórko i tak się z mężem zakochaliśmy w tej rasie, że zostaliśmy hodowcami – dodaje Beata Brzostowska z Golubia-Dobrzynia. – Obecnie mamy dwie suki i dwa psy. Są bardzo mądre i wyjątkowo szybko się uczą. Rozstania ze szczeniętami są bardzo trudne, zwłaszcza gdy są u nas dłużej. Wtedy zdarza mi się płakać. W wystawie brała udział nasza Kleo, która pięknie się zaprezentowała. Dostała ocenę doskonałą i była pierwsza w klasie juniorów. Oceniał sędzia Vadimas Volkovas z Litwy.

Tak to już jest, że dla osób, które kochają psy, stają się one członkami rodziny. Dla nich nie istnieje określenie: „To tylko pies”. Ludzkie serce jest bardzo pojemne i znajdzie się w nim miejsce zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Rozstania bolą bardzo mocno i na zawsze pamięta się o przyjacielu, który odszedł za tęczowy most. Na takich imprezach widać to szczególnie, gdy właściciele z miłością patrzą na swe pupile.