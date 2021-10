W Lipnie rywalizowały psie piękności – błyszczały i czworonogi, i ich właściciele

W Lipnie odbyła się XXXII Krajowa Kujawska Wystawa Psów Rasowych, którą zorganizował Związek Kynologiczny w Polsce Oddział we Włocławku. Wzięło w niej udział blisko 600 psów najróżniejszych ras.

W Lipnie podczas XXXII Krajowej Kujawskiej Wystawy Psów Rasowych w konkursowe szranki stanęło blisko 600 psów, reprezentujących najróżniejsze rasy. Zorganizował ją Związek Kynologiczny w Polsce Oddział we Włocławku. Frekwencja byłaby jeszcze większa, ale w tym samym czasie odbywała się wystawa światowa w Brnie na Morawach i wielu czołowych hodowców pojechało ze swoimi psami do Czech, korzystając z okazji, że jest tam stosunkowo blisko.

Takie wydarzenia to nie tylko wybór najpiękniejszych psów, ale także spotkanie towarzyskie miłośników tych zwierząt. Przy okazji udziału w konkursie można przecież wymienić się doświadczeniami, znaleźć odpowiedniego reproduktora dla swojej suczki czy podpatrzeć, co się w danej rasie dzieje. Dla wielu ludzi to życiowa pasja.