W Lipnie ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Było kolorowo i wesoło!

Stamtąd wyruszyli do kościoła Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika. W rolę Dzieciątka Jezus wcieliła się mała Marysia, która niedawno skończyła roczek. Jej mama Hanna była oczywiście Maryją! Orszak wprost w ekspresowym tempie dotarł do kościoła, gdzie Trzej Królowie oddali hołd Jezusowi. Była to piękna uroczystość!