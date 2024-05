Boże Ciało 2024 w Lipnie. Procesja zgromadziła tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie określana jako Boże Ciało , to radosne wspomnienie Ostatniej Wieczerzy oraz przeistoczenia chleba i wina w krew i ciało Jezusa Chrystusa.

Bezpośrednim powodem jego ustanowienia były widzenia św. Julianny z Cornillon, przeoryszy klasztoru augustianek. Po raz pierwszy uroczystość Bożego Ciała odprawiono w 1246 roku w Liege w Belgii. Tego dnia uroczysta procesja przechodzi ulicami do czterech ołtarzy. Kapłan niesie hostię w monstrancji, a później udziela błogosławieństwa wiernym.

Każdy z czterech ołtarzy został pięknie udekorowany. Jednym z elementów dekoracyjnych były brzozowe gałązki, które wierni zabierali do domów, by chroniły od złego. Dziewczynki, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, sypały kwiatki, a druhowie strażacy nieśli baldachim. Pod nim szedł kapłan z monstrancją. Pogoda dopisała.