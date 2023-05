W Lipnie w Biegu Biało-Czerwonych pobiegło około 30 młodych biegaczy!

W Lipnie w Dzień Flagi RP odbył się na PUK Arenie VI Bieg Biało-Czerwonych, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie, Stowarzyszenie „Na Tropie” oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Młodzi biegacze mieli do pokonania dystans 1 km. Do rywalizacji stanęło blisko 30 uczestników. Pobiegła silna reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. Dziewczęta trenują na co dzień pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Marcina Makowskiego i odnoszą znaczące sukcesy na szczeblu wojewódzkim.

Wśród dziewcząt najlepsza była Aleksandra Makowska z lipnowskiej „Trójki”, a z chłopców najszybciej pobiegł Stanisław Łęgosz. Puchary zwycięzcom wręczała Aneta Jędrzejewska, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Każdy z uczestników otrzymał medal, bo przecież najważniejsze było samo ukończenie biegu.

Po biegu można było zajrzeć do harcerskiego kącika z zabawami zręcznościowymi. Chętnych nie brakowało. Najważniejsze, że dopisała pogoda i nie zaczął padać deszcz, bo chmury wyglądały bardzo niepokojąco.