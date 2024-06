W Lipnie w Miejskim Centrum Kulturalnym otwarto wystawę „Stare Kino”

Na wystawę przyszły dzieci wraz z rodzicami, które wcześniej brały udział w warsztatach kreatywnych „Kto jest królem zwierząt”. Wybór był jednoznaczny, bo przecież królem zwierząt jest lew. Były one przygotowaniem do obejrzenia filmu familijnego „Arka Noego. Ahoj przygodo!” w nowoczesnym kinie „Nawojka”. Na to wydarzenie zaprosił oczywiście Familijny Klub Filmowy „Filmiś”, prowadzony przez instruktorkę Monikę Głowacką. Takie seanse cieszą się sporym zainteresowaniem. Są okazją do wspólnego spędzenia czasu.