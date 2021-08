W Lipnie zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku. Zarejestrowało się 19 osób!

Lipnowskie Stowarzyszenie „Na Tropie” wspólnie z Fundacją DKMS przy wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego w Lipnie zorganizowało Dzień Dawcy Szpiku. Odbył się on na placu Dekerta w Lipnie. Potencjalnych dawców rejestrowały wolontariuszki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suradówku. Zainteresowanie było spore, bo zgłosiło się aż 19 osób. Trzeba podkreślić, że wiele osób jest już w bazie DKMS. Każda rejestracja jest szansą dla kogoś, kogo może uratować już jedynie przeszczep szpiku.

Pobranie komórek macierzystych jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla dawcy. Może nim zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący co najmniej 50 kg. Rejestracja zajmuje około dziesięciu minut i polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi i pobrania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Istnieją dwie metody pobrania komórek macierzystych. Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Metoda ta stosowana jest w 80 procentach przypadków. Przypomina autotransfuzję krwi i trwa od trzech do sześciu godzin. Drugą metodą jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, który w organizmie dawcy regeneruje się w ciągu dwóch, trzech tygodni. Metoda ta wiąże się z dwu - czy trzydniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego.