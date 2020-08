W nocy napadł na nieznajomego nastolatka i go ciężko pobił. Może trafić za kraty na długi czas

Do zdarzenia doszło w miniony piątek kilka minut po godz. 23 na jednej z ulic centrum miasta. 18-latek wracał sam do domu. Bez powodu został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę. Sprawca zmasakrował twarz nastolatka i oddalił się w nieznanym kierunku. 18-latek zdołał zawiadomić policję, po czym karetką trafił do jednego z toruńskich szpitali z ciężkimi obrażeniami ciała.