Wandale uszkodzili 21 lamp oświetlających ścieżkę rowerową w powiecie nowomiejskim

- Powstałe w ten sposób straty, które poniosła Gmina Nowe Miasto Lubawskie oraz Urząd Miejski w Nowym Mieście wyceniono na kwotę 25 tys. 600 złotych - informują policjanci z nowomiejskiej komendy.

Zniszczyli 21 lamp na ścieżce rowerowej

Kryminalni szybko ustalili sprawców tego aktu wandalizmu. Okazali się nimi dwaj 17-latkowie mieszkańcy gminy Nowe Miasto Lubawskie i Nowego Miasta.

- Młodzi chuligani strzelali do lamp oświetleniowych z wiatrówki, robiąc to publicznie, bez powodu i okazując przy tym rażące lekceważenie porządku prawnego. Jeden z nich został zatrzymany zaledwie dzień po zgłoszeniu przestępstwa. Policjanci przedstawili mu zarzuty. Zatrzymanie i rozliczenie drugiego z nich jest tylko kwestią czasu - informują policjanci.

Grozi im kara pozbawienia wolności do 5 lat.