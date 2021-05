W Nowej Wsi w gminie Jabłonowo Pomorskie powiecie brodnickim betoniarka wywróciła się do rowu. Kierowca trafił do szpitala Karina Knorps-Tuszyńska

W piątek 28 maja ok. g. 11.30 w Nowej Wsi w gminie Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim kierujący manem z betoniarką wjechał do rowu. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.