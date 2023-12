W ostatnim meczu w 2023 roku Chojniczanka Chojnice pokonała Akademię ŁKS II Łódź. Kibice obejrzeli pięć goli! Zdjęcia

Chojniczanka Chojnice - Akademia ŁKS II Łódź 3:2 (0:1)

Pierwsza połowa należała do gości, którzy chcieli szybko objąć prowadzenie. I rzeczywiście na pierwszego strzelonego gola kibice długo nie czekali. Tylko piłkę z siatki wyciągał golkiper Chojniczanki - Damian Primel. Nie tak miało być! - słychać było z trybun niezadowolonych kibiców. Do końca pierwszej części zespół trenera Krzysztofa Brede tablica niemiłosiernie pokazywała prowadzenie gości z Łodzi.

Przerwa wiele zmieniła. Zespół z Chojnic wrócił na boisko z szatni odmieniony. Już w 49. minucie chojniczanie wyrównali. Antoni Prałat wpakował piłkę do siatki Michała Kołby. Nie ustała radość z wyrównania, a już pojawiły się powody do kolejnych okrzyków szczęścia - Antoni Prałat dał prowadzenie żółto-biało-czerwonym - w 53. minucie. Wkrótce mogło być 3:1, ale Kołba wybronił główkę Edmundssona. Na taki wynik na tablicy kibice czekali do 77. minuty, gdy na listę strzelców wpisał się Wojciech Szumilas. W nerwowej końcówce, w której rywale z Łodzi dociskali gospodarzy chcąc odmienić wynik gry, raz jeszcze zobaczyliśmy piłkę przekraczającą linię bramki. Tym razem Oskar Koprowski pokonał Damiana Primela. I choć sędzia do podstawowego czasu gry doliczył aż pięć minut - wynik pozostał niezmienny.