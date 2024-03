Olimpia Grudziądz - Chojniczanka Chojnice w II lidze. O wyniku zdecydował jeden gol

Olimpia Grudziądz - Chojniczanka 0:1 (0:1)

Bramka: Marcin Kozina (29).

Olimpia: Górski - Kobryń, Zbiciak, Sikorski, Ciupa - Rychert (81. Vũ Thành), Jampol (38. Kurowski 81. Glapka), Frelek, Cichoń, Krocz - Czarnowski (61. Rabet).

Chojniczanie nie kryją, że marzy się im powrót do I ligi. Z kolei grudziądzanie cel mają jasny: utrzymanie się w II lidze.

To było wyrównane spotkanie. W pierwszej połowie gospodarzom zdarzyło się raz zaspać pod swoją bramką. Z tego skorzystał Marcin Kozina i trafił do siatki. Jak się potem okazało, to był gol na wagę trzech punktów dla chojniczan.

W drugiej połowie gra toczyła się na połowie chojniczan, ale grudziądzanie nie potrafili zagrozić bramce Chojniczanki. Dopiero w końcówce po przypadkowej główce Szymona Krocza piłka trafiła w poprzeczkę. Po chwili po strzale Grzegorza Glapki udaną interwencją popisał się Damian Primel.