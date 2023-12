W powiecie lipnowskim również odbywały się zawody w ramach „Mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego Zrzeszenia LZS”

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Toruniu było organizatorem „Mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego Zrzeszenia LZS”, które zostały dofinansowane ze środków samorządu województwa. Sportowcy od września do grudnia 2023 r. rywalizowali o tytuł mistrza województwa w wielu dyscyplinach, takich jak: łucznictwo, lekkoatletyka, biegi przełajowe, tenis stołowy, zapasy, piłka siatkowa.

Zmagania rozpoczęły się od meczów w grupach systemem ,,każdy z każdym" do dwóch wygranych setów. O wysokim poziomie rozgrywek świadczy fakt, że niejednokrotne do rozstrzygnięcia dochodziło dopiero w tie-breaku. Po meczach grupowych dwa zespoły z każdej grupy z najwyższą liczbą zwycięstw awansowały do półfinałów, a zespoły z trzeciej pozycji rozegrały mecz o piąte miejsce.

W pierwszym półfinale spotkały się zespoły z Lipna i Topólki. Do finału awansował pierwszy zespół wygrywając pewnie mecz w dwóch setach. Z kolei Orpak Volley Chalin, występujący w roli gospodarza turnieju, zmierzył się z zespołem z Tłuchowa. Tu również o zwycięstwie zdecydował tie-break, w którym skuteczniejsi okazali się zawodnicy Orpaka. W meczu finałowym pewnie pokonali AGKS Lipno 2:0.