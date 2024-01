W powiecie mogileńskim doszło do wypadku. Auto dachowało. Kierująca trafiła do szpitala (szym)

Do wypadku w miejscowości Zofijówka doszło we wtorek, 23.01.2024. OSP Strzelno

Do wypadku doszło w miejscowości Zofijówka (gmina Strzelno, powiat mogileński) we wtorek (23.01.2024). 21-letnia kierująca trafiła do szpitala.