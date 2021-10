W powiecie tucholskim szykują się do opracowania budżetu na 2022 r.

Jakiejkolwiek inwestycji, na którą złożyliśmy wnioski o dofinansowanie, póki co w projekcie budżetu nie będzie - mówi Zenon Poturalski, wicestarosta tucholski. - Tak robimy od lat, wprowadzamy zmiany, gdy są decyzje. Gdybyśmy wszystkie nasze gotowe plany wprowadzili do budżetu, to mielibyśmy go bardzo rozdęty.

W powiecie wiedzą już natomiast, jakie dostaną subwencje na 2022 r. I tak - oświatowa jest niższa o 16 tys. zł. Jednak trzeba pamiętać, że ta planowa w ciągu roku zawsze może ulec zmianie.

Na tym etapie można porównywać to, co samorząd dostał w roku 2021 z tym, co prognozuje się na 2022 r.