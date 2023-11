Samorządy w powiecie włocławskim podniosą ceny niektórych usług

W samorządach trwają prace nad projektami przyszłorocznych budżetów. I wiadomo już, jakie podwyżki są planowane. Nie chodzi tylko o wzrost płac.

W przyszłym roku płaca minimalna ma wzrosnąć o blisko 20 procent. To oznacza większe wydatki na wynagrodzenia także w samorządach. I samorządy to uwzględniają w projektach przyszłorocznych budżetów, a konkretnie w pozycji wydatki bieżące.

Nie jest jednak wykluczone, że w samorządach wydatki na podwyżki płac w przyszłym roku będą wyższe. Tak się może stać, jeśli po zmianie władzy zrealizowana zostanie zapowiedź 30- procentowej podwyżki płac nauczycielskich. Ale nie tylko do podwyżek wynagrodzeń trwają przymiarki. Bo w górę pójdą także niektóre opłaty.

Na przykład mieszkańcy Kowala w przyszłym roku więcej będą płacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów. To już pewne, bo rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Za tę usługę w przyszłym roku miasto płacić będzie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej " Saniko" o 14 procent więcej niż w tym roku. A w tym roku 1 tona odpadów kosztuje 790 złotych. W przyszłym roku będzie to kwota 899 złotych. W tej sytuacji, jak twierdzi burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, konieczny będzie wzrost comiesięcznych opłat za odpady. Opłaty te mają wzrosnąć z 30 zł do 34 złotych na jednego mieszkańca, a więc o 13 procent.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów Kowal wyda w przyszłym roku 1,1 mln zł, z czego 1 mln zł stanowić mają opłaty zebrane od mieszkańców. Oznacza to, że pomimo planowanej podwyżki opłat do 34 złotych, miasto dopłacać będzie z własnych dochodów podatkowych około 100 tys. zł rocznie.

W gminie Choceń planowana jest w przyszym roku podwyżka opłat za wodę i ścieki. Zgodnie z zatwierdzoną taryfą przez "Wody Polskie" w tym roku mieszkańcy gminy Choceń płacą za metr sześcienny wody dostarczanej do gospodarstw domowych 2,82 złotych, a za odprowadzanie ścieków 6,33 złotych za metr sześcienny. Do tego jest jeszcze opłata abonamentowa. W nowym roku stawki mają wzrosnąć. O ile? - Około 1 złotych za wodę i 2 złote za ścieki - powiedział nam wójt Roman Nowakowski.

Nowy rok przyniesie także mieszkańcom wielu miast i gmin także wyższe podatki. W Kowalu planowana jest podwyżka stawek podatkowych na poziomie 12 procent. W gminie Choceń ma to być 5 procent. Ale są i takie samorządy, jak gmina Lubień Kujawski, gdzie podwyżki podatków nie są planowane.

