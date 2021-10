W powiecie wąbrzeskim potwierdzono nowe przypadki zarażenia koronawirusem

W środę, 6 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2085 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażeń.

Tego dnia przekazano informacje o dwóch nowych osobach zarażonych w powiecie wąbrzeskim, czternastu osobach objętych w tym powiecie kwarantanną oraz czterdziestu dwóch wykonanych testach.

Jest to pierwsze potwierdzone zarażenie koronawirusem w naszym powiecie po przerwie trwającej od 16 września, gdy był jeden przypadek zarażenia. Warto podkreślić, że był to także jedyny przypadek zarażenia w naszym powiecie we wrześniu 2021 r.

Dodajmy, że naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego uważają, że podczas szczytu czwartej fali może być w Polsce nawet 50 tys. nowych potwierdzonych przypadków zarażenia dziennie.

Pełną dawką w Wąbrzeźnie jest zaszczepionych 54,1% mieszkańców, w gminie Książki 48,3%, w gminie Płużnica 48,0%, w gminie Ryńsk 44,5%, a w gminie Dębowa Łąka 43,7%.