W pożarze domu w Murowańcu zginęła była nauczycielka z II LO w Bydgoszczy. Trwa zbiórka na pomoc rodzinie

"Była wyjątkowym człowiekiem z ogromną pasją do nauczanego przedmiotu, zaangażowanym nauczycielem, szanowanym i lubianym. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci..." - informują wstrząśnięci pracownicy szkoły.

Wracamy do sprawy tragicznego pożaru, który wybuchł w domu typu "bliźniak" w Murowańcu, w gminie Białe Błota. W wyniku tych dramatycznych zdarzeń śmierć poniosła 41-letnia kobieta. Jak się dowiadujemy, przez wiele lat pracowała w bydgoskim liceum.

Drugi z chłopców nie miał widocznych obrażeń. U mężczyzny stwierdzono z kolei poparzenia. Cała trójka trafiła do bydgoskich szpitali. Strażakom szybko udało się odnaleźć kobietę na piętrze i ją ewakuować na zewnątrz, ale niestety na pomoc było już za późno. Trwa ustalanie przyczyny pożaru. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia, z uwagi na ofiarę śmiertelną, zajmie się policja pod nadzorem prokuratury.

Pozostałe osoby z budynku – 41-letni mężczyzna oraz 16-letni i 11-letni synowie – znajdowały się na zewnątrz. Jeden z nastolatków był na daszku nad tarasem, z którego strażacy ewakuowali go przy pomocy drabiny. Był przytomny i w pełni kontaktowy.

– W pierwszej kolejności skupiliśmy się na jak najszybszym wejściu ratowników do wnętrza budynku. Mieliśmy potwierdzoną informację, że na pierwszym piętrze ma znajdować się kobieta – przekazuje „Expressowi Bydgoskiemu” st. kpt. Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Najważniejsza teraz jest pomoc

Poszkodowany mąż tragicznie zmarłej 41-latki został ostatecznie przetransportowany do kliniki leczenia oparzeń w Gryficach. Dzieci nadal przebywają w szpitalach w Bydgoszczy.

Rodzinie potrzebna będzie wszelka pomoc, dlatego na portalu zbiórka.pl znalazł się apel. Jego autorem jest jeden z sąsiadów poszkodowanych.

"Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc dla rodziny dotkniętej tym tragicznym pożarem ich domu. Z tego co zaobserwowałem to budynek (część "bliżniaka") na dwóch kondygnacjach wymaga kapitalnego remontu wraz z dachem. Kwota zrzutki jest ustawiona w tym momencie tylko na 50k PLN, ale wiemy dobrze, że chodzi na początku o doraźną pomoc tym osobom, które ocalały w pożarze" - czytamy w ifnormacji na zbiórka.pl Zbiórka ma id: en9t7y.

- Zbiórka nie jest tylko na remont, ale też na taką teraz doraźną pomoc - mówi autor apelu, Janusz Igliński. - Oczywiście już chciałbym podkreślić, że jakiekolwiek pieniądze ze zbiórki nie zostały jeszcze wypłacone. Tu z najbliższą rodziną, sołtysem, GOP-em i wójtem będziemy organizować wymagane dokumenty, by uruchomić część tych środków, by jakoś wspomóc tę rodzinę - informuje mężczyzna.

- Próbuję działać z najbliższymi instytucjami jak sołtys, GOPS i wójt Białe Błota i tutaj już mamy wypracowany kontakt, ale też najbliższej rodzinie pogorzelców należy się spokój, bo naprawdę mają mnóstwo innych spraw na głowie teraz.