W PZLA powołano Komisję ds. Biegów Długich. Prezes Olszewski: celem jest integracja środowiska

– Moja kadencja trwa do 2024 roku. Liczę, że do tego czasu uda się zbudować coś dobrego. Myślę, że na koniec kadencji będzie dobrym prezentem dla lekkiej atletyki żebyśmy się nie dzielili na wy i oni. Żeby całe środowisko stworzyło wielką lekkoatletyczną rodzinę ¬ podkreśla Henryk Olszewski.

Szef polskiej lekkoatletyki liczy, że działania komisji przyczynią się także do integracji środowiska.

– Po pierwsze mam nadzieję, że komisja zdefiniuje problemy biegów długich. To są te konkurencje, których nie rozgrywa się na stadionie, a one też mają jednak potencjał medalowy. Jesteśmy 38-milionowym krajem, a w historii zdobyliśmy tylko trzy medale w maratonie na wielkich imprezach – przyznaje prezes Olszewski.

– Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie prezesa Olszewskiego, którego inicjatywą było stworzenie nowej komisji, do współpracy. Wszyscy członkowie komisji są przy biegach od lat, ale reprezentują jednocześnie różne grupy. Jesteśmy oczywiście otwarci na nowych członków. Pamiętajmy, że biegi masowe to ogromne środowisko, a my chcemy je integrować. Przygotowaliśmy odpowiednią strategię. Nasze doświadczenia są ukierunkowane w budowę systemu jaki pozwoli wyselekcjonować zdolną młodzież i odpowiednio ją zagospodarować w perspektywie igrzysk w Los Angeles w 2028 roku – podkreślił Mamiński.

Jak zauważa sekretarz generalny PZLA Hubert Trochimowicz integracja środowiska biegowego nie dotyczy tylko sfery związanej z masowymi biegami ulicznymi.

– Jako PZLA spoglądamy na biegi szeroko. Ostatnimi czasy czyniliśmy liczne starania związane z integracją biegów górskich. Odbyliśmy wiele szereg spotkań z organizatorami biegów, ale także samymi zawodnikami. Efekty tego już widać. W tym roku, podobnie jak międzynarodowe federacje, pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zostaną zorganizowane jedne duże mistrzostwa kraju w biegach górskich. Te zawody odbędą się już za nieco ponad tydzień w Szczawnicy w ramach imprezy Pieniny Ultra-Trail – informuje Hubert Trochimowicz.

W skład komisji wchodzą Agnieszka Gortel-Maciuk, Wanda Panfil, Paweł Czapiewski, Stanisław Lange, Hubert Trochimowicz oraz Bogusław Mamiński (przewodniczący).