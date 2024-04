W Rachcinie w gm. Bobrowniki hucznie świętowano setne urodziny Ireny Krazińskiej Małgorzata Chojnicka

Nielicznym zdarza się przeżyć sto lat i to w tak świetnej kondycji, jak Irenie Krazińskiej z Rachcina w gm. Bobrowniki. Przyszła na świat 13 kwietnia 1924 roku jako siódme dziecko. Gdy wybuchła wojna, miała piętnaście lat i trafiła do pracy do niemieckiego gospodarstwa w sąsiedniej miejscowości.