W ręce policjantów z Tucholi wpadli nietrzeźwi rowerzyści. Jeden wiózł narkotyki

Z kolei funkcjonariusze patrolujący trasę w kierunku Małego Mędromierza zauważyli kierującego rowerem, który nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy.

- Mundurowi zatrzymali mężczyznę do kontroli - dodaje mł. asp. Łukasz Tomaszewski. - Kontrola stanu trzeźwości potwierdziła przypuszczenia policjantów. W organizmie 33-latka znajdowały się blisko 2 promile alkoholu.

Dodatkowo, funkcjonariusze znaleźli przy nim woreczek z białym proszkiem. Wstępne badania testerem narkotykowym wskazały, że jest to amfetamina. Od mężczyzny została również pobrana krew do dalszych badań. 33-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.