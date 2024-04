W regionie leczenie uzdrowiskowe dzieci bez kolejki. Podpowiadamy, jak z niego skorzystać

W 2023 roku, z Kujawsko-Pomorskiego do uzdrowisk w całej Polsce, wyjechało 516 dzieci. W tym czasie, za udzielone im świadczenia, Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zapłacił ponad 2,8 mln zł. Informujemy, jak można skorzystać z leczenia uzdrowiskowego i na jakich warunkach.

Z kolei w całym kraju, w 2023 z leczenia uzdrowiskowego skorzystało ponad 7 tys. dzieci, a za udzielone świadczenia Fundusz zapłacił 35,4 mln zł. Jest ono kontynuacją leczenia rozpoczętego w szpitalu lub w przychodni. - Z leczenia uzdrowiskowego mogą skorzystać osoby ubezpieczone, po otrzymaniu skierowania. A wystawia je lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, który ma podpisaną umowę z NFZ – informuje Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy. I przypomina, że skierowanie na uzdrowiskowe leczenie szpitalne jest dostępne, dla dzieci od 3 do 18 roku życia – tu turnus trwa 27 dni, obejmuje co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych oraz na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne, dla dzieci od 3 do 6 lat – tu z kolei turnus trwa 21 dni, obejmuje co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne.

Z 516 dzieci z naszego regionu, w minionym roku, z uzdrowiskowego leczenia szpitalnego skorzystało w całym kraju - 443. A z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego, pod opieką dorosłych – 73 dzieci. Pobyt dziecka bezpłatny, ale nie dla rodziców i opiekunów

Pobyt dziecka w uzdrowisku finansuje całkowicie NFZ co oznacza, że rodzice czy opiekunowie prawni nie ponoszą tu żadnych kosztów. Natomiast - gdy przebywają oni na leczeniu wraz ze swoimi dziećmi, w wieku od 3 do 6 lat – to płacą za siebie pełną kwotę, zgodnie ze stawką świadczeniodawcy. Co prawda rodzice czy opiekunowie mogą się podczas turnusu zmieniać, ale 100 – proc. odpłatność za ich pobyt – na co sami wskazują - nie motywuje do większego zainteresowania składaniem wniosków, o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Co istotne z niego, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, mogą korzystać też dzieci w wieku od 3 aż do 18 lat, w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego lub niektórych schorzeń neurologicznych.

Przy kierowaniu pacjenta do leczenia uzdrowiskowego, lekarz bierze pod uwagę m. in. przebieg choroby i jej leczenie, inne choroby współistniejące, ogólny stan zdrowia. Uwzględnia wskazania i przeciwwskazania, do tego rodzaju leczenia. Na przykład w Przychodni NZOZ Łomżyńska w Bydgoszczy, w 2023 roku - na leczenie sanatoryjne dzieci - wystawiono 10 skierowań. W 2024 – jedno. - Dobrze byłoby, aby chętniej je wypisywali również uprawnieni do nich, lekarze specjaliści a nie odsyłali po nie do lekarzy rodzinnych, bo tak się zdarza – mówi lek. med. Waldemar Gadziński, konsultant wojewódzki ds. medycyny rodzinnej, Przychodnia NZOZ Łomżyńska. Jest skierowanie i co dalej?

Od 1 lipca 2023, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową lekarz wystawia tylko w formie elektronicznej, czyli tzw. e-skierowanie. I przesyła do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. - Tu skierowanie jest rejestrowane i oceniane przez lekarza specjalistę, który wskazuje, dokąd dziecko ma się udać oraz jaki będzie miało zakres leczenia – wyjaśnia Barbara Nawrocka. - Następnie skierowanie trafia do kolejki oczekujących, gdzie czas przydzielania terminu zależy od daty jego wpływu do NFZ. Aktualnie w naszym Oddziale NFZ, skierowania te są realizowane na bieżąco – podkreśla rzecznik.

O terminie leczenia, NFZ poinformuje rodzica czy opiekuna prawnego przez: Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację mojeIKP i w formie dokumentu w wersji papierowej, który prześle pocztą. Realizację e-skierowania można kontrolować na bieżąco, wystarczy wpisać numer skierowania i datę urodzenia dziecka w przeglądarce https://skierowania.nfz.gov.pl/ap-przegl-skier/

W Kujawsko – Pomorskiem, w leczeniu dzieci specjalizuje się Szpital Uzdrowiskowy Nr III im. dr Markiewicza w Ciechocinku. W 2023 roku, trafiło do niego 721 młodych pacjentów z całej Polski. W placówce wykorzystywane są m. in. naturalne wody mineralne, borowiny, bodźce klimatoterapeutyczne, hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia. Podczas pobytu dzieci mają zapewnioną naukę szkolną. Kontakt do K-P OW NFZ w Bydgoszczy, w sprawie leczenia uzdrowiskowego dzieci: tel. 52 325 29 27 (w poniedziałki od 8.00 do18.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00)

