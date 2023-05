W Sępólnie Krajeńskim była III Olimpiada Sportowa Przedszkolaków o Puchar Burmistrza. Zobacz zdjęcia

We wtorek, 16 maja, w hali Krajna Arena Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, odbyła się III Olimpiada Sportowa Przedszkolaków o Puchar Burmistrza. To impreza organizowana cyklicznie co cztery lata na wzór igrzysk olimpijskich, której pomysłodawcą jest Gminne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim.

Zanim przystąpiono do igrzysk nie mogło zabraknąć ceremonii otwarcia i prezentacji wszystkich zawodników. Olimpijski znicz, w asyście przedszkolaka Mikołaja Ziemińskiego, zapalił burmistrz Waldemar Stupałkowski. Tak jak ma to miejsce przy prawdziwej olimpiadzie, publiczność miała okazję obejrzeć artystyczne popisy. Grupy „Zajączki” i „Elfiki” zaprezentowały nieoficjalny Hymn Krajny, a prawdziwą furorę zrobiły małe cheerleaderki i tancerki.