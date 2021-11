W Sępólnie Krajeńskim i Więcborku trwają przygotowania do świątecznych jarmarków i rozświetlania iluminacji

Mimo że jeszcze mamy listopad, to przygotowania do świątecznych jarmarków już trwają. Ten w Sępólnie Krajeńskim jest nieodłącznym elementem Dnia Adwentowego. Wydarzenie odbędzie się 18 grudnia na sępoleńskim targowisku. Sprzedawcy, którzy chcieliby zaprezentować tam swoje towary, muszą to zgłosić do 10 grudnia. Zapisy chętnych przyjmowane są w sępoleńskim Centrum Kultury i Sztuki pod numerem 52 388 01 60. Preferowane są produkty świąteczne, rękodzielnicze i kulinarne. Mogą je wystawiać nie tylko handlowcy, ale także koła gospodyń wiejskich, szkoły, przedszkola, restauracje i rzemieślnicy.

Dzień Adwentowy to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w sępoleński kalendarz imprez. Przygotowywany jest na wzór jarmarków bożonarodzeniowych, które odbywają się w różnych miastach w Polsce i za granicą. Pod dachem targowiska miejskiego organizowane są koncerty, przestawienia i prezentacje w wykonaniu szkół, instytucji kultury i organizacji działających na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. To także okazja do składania życzeń. Bogaty asortyment handlowy pozwala także na zrobienie przedświątecznych zakupów. W ofercie z pewnością znajdą się ozdoby choinkowe, stroiki i upominki.