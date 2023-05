W Sępólnie Krajeńskim na dach kamienicy wyszło raczkujące dziecko. Statystyka straży pożarnej za 2022 rok to nie tylko pożary i wypadki

- 23 czerwca zastęp z komendy został zadysponowany do zasłabnięcia starszego mężczyzny z uwagi braku ZRM. We wrześniu na Osiedle Słowackiego, również z powodu braku ZRM, zastęp z komendy został zadysponowany do nieprzytomnego mężczyzny leżącego na chodniku. W grudniu na ul. Bergera dwa zastępy były zadysponowane do nieprzytomnego mężczyzny w stanie zagrożenia życia – wylicza komendant.