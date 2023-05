W Sępólnie Krajeńskim rozpoczęła się budowa ronda. Uwaga na utrudnienia w ruchu [zdjęcia]

Ulica Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim to droga wojewódzka, dlatego też inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina po licznych zgłoszeniach od mieszkańców, zawnioskowała o modernizację skrzyżowania z ulicą Odrodzenia i Popiełuszki. Kierowcy wielokrotnie zwracali uwagę na to, jak trudno jest się włączyć do ruchu w ulicę Kościuszki z dróg podporządkowanych.

Jak informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu, właśnie rozpoczęła się w tym miejscu budowa ronda, która powinna znacznie poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu oraz upłynnić ruch. W pierwszej kolejności realizowane są roboty związane z przebudową sieci podziemnych: wodociągowej i kanalizacyjnej.