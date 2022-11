W Sępólnie Krajeńskim w 2023 roku nie będzie podwyżki opłaty za wywóz śmieci

Do końca roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się jeszcze miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej, z którym podpisana przez gminę umowa opiewa na na 4,8 mln zł. Od nowego roku zajmie się tym nowa firma, która wygrała przetarg – Novago ze Złotowa. Z czego wynika o wiele niższa oferta na poziomie 4,1 mln zł od obecnej stawki?

- Firma ma własną instalację przetwarzania odpadów, dlatego mogła złożyć korzystniejszą ofertę. Nie będzie problemów, gdzie mają trafiać śmieci. Do tej pory ZGK jeździło po różnych RIPOK-ach: Bladowie, Sulnówku, Złotowie, by przyjęły odpady. W tej sytuacji firma Novago musi przyjęć je do siebie – informuje burmistrz Waldemar Stupałkowski.