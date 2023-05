Jest nowy przetarg na wywóz śmieci w Bydgoszczy. Czy nie będzie problemów jak z Komunalnikiem?

Miasto nie zapłaci już wykonawcy "na zakładkę"

W dużej mierze właśnie od wartości umowy, jaką miasto podpisze z nowym wykonawcą, zależeć będzie, czy i o ile więcej wzrosną ceny wywozu śmieci w Bydgoszczy. Odbiór i transport to aż 47 proc. ceny utylizacji śmieci w Bydgoszczy. Kolejną składową ceny, stanowiącą nieco ponad 41 proc. jest zagospodarowanie, czyli to, co dzieje się z danym odpadem po przewiezieniu przez śmieciarkę do zakładu ProNatura. Pozostałe składniki stanowią około 11 proc., a administracja i zarządzanie całym systemem wywozu śmieci w Bydgoszczy to około 3 proc.