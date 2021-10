W Sępólnie Krajeńskim wystąpił Kabaret Młodych Panów. Zobaczcie zdjęcia Sandra Szymańska

"To jest chore" - z programem pod taką nazwą wystąpił 17 października Kabaret Młodych Panów na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Panowie w składzie Robert Korólczyk, Mateusz „Banan” Banaszkiewicz, Bartosz Demczuk oraz Łukasz „Kaczor” Kaczmarczyk w swoich skeczach dotykali kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień. Jednocześnie program odnosi się do tego, co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności. Miłośnicy żartu estradowego nie zawiedli się!