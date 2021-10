W sobotę w Bydgoszcz odbędzie się 10. „Mała Wioślarska”

Pomysłodawcą i inicjatorem organizacji imprezy był Krzysztof Cadelski, ówczesny prezes Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Pierwotnie impreza nosiła nazwę „Dzień Młodego Wioślarza” i odbywała się na kanale bydgoskim na Miedzyniu. Nazwa „Mała Wioślarska” z jednej strony wskazuje na adresata tej imprezy, czyli dzieci i młodzież, a z drugiej nawiązuje do już 30-letniej tradycji wspaniałej sportowej imprezy jaką jest „Wielka Wioślarska o Puchar Brdy”, rozgrywanej co roku we wrześniu w naszym mieście. Dziewięć wcześniejszych edycji odbywało się w czerwcu.