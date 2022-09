W sobotę żużlowa Grand Prix Polski w Toruniu. Złoto i srebro zarezerwowane, ale będą emocje

Zmarzlik trzecie w karierze złoto „zaklepał” sobie 17 września w szwedzkiej Malilli , w przedostatniej rundzie tegorocznego cyklu. Zrobił to w doskonałym stylu, pieczętując mistrzowski tytuł kolejnym wygranym turniejem.

Tytuł trafił w godne ręce - w całym sezonie Zmarzlik na podium stawał sześć razy, w tym trzy razy na najwyższym stopniu (przed Malillą, w Vojens i Gorican). Ten wynik może jeszcze poprawić w dziesiątej rundzie w Toruniu.

- Jestem bardzo szczęśliwy! Wygrałem turniej w Malilli, zdobyłem złoto i na ostatni turniej do Torunia pojadę już jako trzykrotny mistrz świata. To duża ulga - mówił Polak tuż po zawodach w Szwecji. Na Motoarenie będzie już ścigał się na luzie, ale kibice mogą być pewni, że nie odpuści ani jednego wyścigu. Jest bardzo ambitny, a ponadto - mistrzowi po prostu nie wypada. Na toruńskim torze Zmarzlik czuje się zwykle doskonale i powinien należeć do głównych aktorów widowiska.