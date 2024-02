W Szkole Podstawowej w Czarnem w gm. Wielgie uczniowie bawili się na choince

Imprezę taneczną, która była w sumie najważniejsza, poprowadził didżej. Tak dobrał muzykę, że wszyscy bawili się rewelacyjnie. Młodsi uczniowie zdecydowali się na karnawałowe przebrania. Były oczywiście wróżki, księżniczki, mali wojownicy. Niektórzy przyszli nawet w eleganckich garniturkach. Starsi postawili na młodzieżowy luz. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do domów. Teraz korzystają z ferii i mogą sobie poleniuchować. Szkoda, że nie ma śniegu, ale nie jest on konieczny, by odpocząć od nauki.