W takich sytuacjach twoje konto bankowe może zostać zablokowane. Bank nie musi nas o tym informować

Najpopularniejszą przyczyną, dla której instytucja może zablokować nasze środki, jest toczące się postępowanie egzekucyjne. Najczęściej może być ono wynikiem nieopłaconego mandatu, niewywiązania się z obowiązku alimentacyjnego albo nieuiszczenia raty kredytu czy podatku.

W ciągu roku komornicy blokują prawie 10 milionów kont bankowych. Coraz częściej długi firm i osób fizycznych są egzekwowane poprzez zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Do niedawna wierzyciel mógł dostać pieniądze jeszcze zanim dłużnik dowiedział się o ich zajęciu. Teraz bank ma obowiązek ich przekazania komornikowi po upływie 7 dni od dnia doręczenia do niego zawiadomienia o zajęciu. Wyjątkiem są jedynie sytuacje w których dochodzi do egzekucji bieżących rent lub alimentów, wtedy bank nadal ma obowiązek niezwłocznego przekazania środków.

Istnieje coś takiego, jak kwota wolna od zajęcia. Wedle ustawy nasze pieniądze zgromadzone na różnych rachunkach są wolne od zajęcia, na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego w każdym z miesięcy, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.