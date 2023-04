W te dni będą przerwy w dostępie do telewizji w całej Polsce. Wystąpią problemy, takie kanały mogą nie działać

Przerwy w dostępie do telewizji w całej Polsce

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, z informacji przekazanych przez zarząd Emitela na początku 2023 roku wynika, że przerwy w dostępie do telewizji dotyczą one m.in. modernizacji zasilania, konserwacji konstrukcji oraz przeglądu urządzeń i systemów - informuje portal wirtualnemedia.pl.

Odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej muszą liczyć się z przerwami w odbiorze do końca maja.

W poniedziałek, 24 kwietnia, do godziny 14 będą prowadzone prace w obiekcie nadającym MUX-3 w Raciborzu.

W nocy z poniedziałku na wtorek 25 kwietnia może dochodzić do przerw w odbiorze MUX-1, MUX-2, MUX-3 i MUX-8 w Wałbrzychu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Bydgoszczy.

Utrudnienia mają występować do godzin popołudniowych. Do godziny 14 będą one dotyczyć mieszkańców Międzyzdrojów, Ostrołęki, Giżycka i okolic (MUX-1, MUX-2 i MUX-3 i MUX-8). W Miechowie w tym samym czasie mają być prowadzone prace na obiekcie nadającym MUX-8.

We wtorek, 25 kwietnia w godzinach nocnych prace serwisowe prowadzone będą w Jeleniej Górze i Skierniewicach (MUX-1, MUX-2, MUX-3 i MUX-8). Do godziny 14 utrudnienia mogą dotyczyć mieszkańców Torunia (MUX-3 i MUX-8) i Gniezna (TV Trwam z MUX-1, Polsat, Super Polsat z MUX-2 i MUX-3).