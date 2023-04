W Tucholi ubywa mieszkańców? Ile dzieci urodziło się w 2022 roku?

W Tucholi ubywa mieszkańców

A dokładnie, liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 roku to 18 979, a już na dzień 31.12.2022 Tuchola liczyła 18 827 mieszkańców, czyli 152 osoby mniej niż 12 miesięcy wcześniej .

Liczba urodzeń w 2022 roku w Tucholi

Liczba dzieci zameldowanych (urodzonych w 2022 roku) w Tucholi to 149 - z czego 74 to chłopcy, a 75 to dziewczynki.