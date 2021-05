W Tucholi w hali OSiR szczepią na potęgę. Dla zdrowia nas wszystkich

- To wzrost o 600 szczepień, czyli przez miesiąc nie zbliżymy się jeszcze do zakładanej ilości - mówi Artur Nagórka, prezes MCL-u. - To wynika pewnie z dostaw centralnych. Wiem, że osoby są zarejestrowane na 3,4 tygodnie. Ale są też wolne terminy, bo na Astra Zenekę mamy także i na ten tydzień.

Teraz z mniejszą obsadą, bo mniej szczepionek

W przyszłym tygodniu to już 260 szczepień dziennie. To nie jest tak, że pacjenci wchodzą po 10,15 minutach. Jeden zespół: lekarz, pielęgniarka przez godzinę przyjmą 15 - 18 osób. Przy dwóch lekarzach to już 35-40 szczepień w tym czasie. Pielęgniarki robią zastrzyk, a lekarze kwalifikują. Zaszczepieni będą sprawdzani przez rejestratorki i umawiani od razu na kolejne terminy.

- Mamy doświadczenie, w kwietniu wykonaliśmy 900 szczepień - mówi Nagórka. - Możemy przez dziewięć godzin zaszczepić 900 osób. Zaczynamy z mniejszą obsadą. Ze względu na to, że nie ma tylu szczepionek.

Szczepienia w szpitalu w Tucholi od 29 maja?

A kiedy będą szczepienia w szpitalu w Tucholi?