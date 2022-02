W Tucholi wybudują krytą pływalnię. Takie są plany burmistrza na kolejną kadencję samorządu Anna Klaman

Basen w Tucholi ma być wybudowany w kadencji po wyborach w 2023 r. Fot. Archiwum/Jolanta Młodecka

Burmistrz Tadeusz Kowalski, zapytany, kiedy w Tucholi można się spodziewać budowy basenu, odpowiada, że w przyszłej kadencji samorządu. To przy okazji więc deklaracja startu w kolejnych wyborach samorządowych. - Jest to jedno z ważniejszych zadań na kolejną kadencję, które sobie zakładam - mówi burmistrz. - Kryta pływalnia w Tucholi to też moje marzenie.