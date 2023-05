W tych sytuacjach bankomat zatrzyma nam kartę. Warto na nie uważać [30.05.2023 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Najszybciej zdobędziemy gotówkę wypłacając ją z bankomatu. Co jednak, gdy maszyna zatrzyma naszą kartę? Jest kilka sytuacji, w których może to zrobić. Sprawdzamy co się dzieje z nasza kartą po zatrzymaniu karty, a także w jakich sytuacjach maszyna zatrzyma nam kartę.