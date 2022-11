W tych sytuacjach ZUS może odebrać zasiłek chorobowy. Na celowniku byli ostatnio... lekarze i fotoreporterzy

Jak długo wypłacany jest zasiłek chorobowy

Pracownik dostaje zasiłek tak długo, jak jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Maksymalnie mogą to być 182 dni, czyli sześć miesięcy. Natomiast jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, zasiłek chorobowy jest wypłacany nie dłużej niż przez 270 dni, czyli dziewięć miesięcy.

Jeśli się okaże, że po tym czasie pracownik nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, wówczas może przejść na świadczenie rehabilitacyjne. Maksymalnie może na nim przebywać 12 miesięcy. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90 proc. wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia oraz 75 proc. tej podstawy za pozostały okres.