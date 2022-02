W Urzędzie Marszałkowskim czekają na zielone światło dla obwodnicy Tucholi. Jaka będzie decyzja GDOŚ?

- GDOŚ od grudnia 2018 r. do marca 2021 r. nie wystąpiła do firmy projektowej Vegmar (pracowała nad optymalnym korytarzem obwodnicy na zlecenie ZDW w Bydgoszczy) o jakiekolwiek materiały - informuje Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. - Pierwsze wystąpienie o dodatkowe dokumenty do raportu GDOŚ było dopiero 31 marca 2021 roku. Były one związane z uszczegółowieniem opisów dotyczących m.in. rozwiązań konstrukcyjnych obiektów inżynierskich, występujących w korytarzu oczek polodowcowych, kompensacji przyrodniczej związanej ze zniszczeniem kryjówek nietoperzy czy lęgowisk ptaków.

Oczekiwanie GDOŚ oznaczało dla projektanta wykonanie dodatkowych prac, które zakończono w grudniu ub.r. Firma wysłała wówczas komplet uzupełnionych materiałów dotyczących oddziaływania na środowisko do GDOŚ. - Ich przesłanie ma związek z zakończeniem prac nad dokumentacją, które oczekiwała GDOŚ, a nie faktem uzyskania dofinansowania, o które marszałek wystąpił i które otrzymał - podkreśla Krzemińska.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jak już informowaliśmy, przedłużyła rozpatrzenie odwołania do lutego. - Ponaglaliśmy zarówno GDOŚ jak i projektanta, ponieważ zależy nam na jak najszybszym zakończeniu prac nad studium techniczno - ekonomiczno-środowiskowym i ostateczną decyzją środowiskową. Bowiem dopiero po decyzji GDOŚ możemy ogłosić przetarg związany z dalszą realizacją zadania. Przygotowania trwają i planujemy jego ogłoszenie w drugim kwartale 2022 roku - informuje Krzemińska.

Przypomnijmy, publikowaliśmy już stanowiskowo Piotra Otrębskiego, rzecznika GDOŚ, który wskazywał, że planowana obwodnica ma przecinać obszary chronione przyrodniczo (np. Rezerwat rzeki Brdy, Otulina Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Tucholski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 - obszary ptasie „Bory Tucholskie”, obszar Natura 2000 - obszary siedliskowe „Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich”) lub będzie w ich usytuowane w ich bliskim sąsiedztwie, dlatego sprawa jest skomplikowana.

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski podkreśla, że dzięki rządowym pieniądzom (aż 75 mln zł) obwodnica po dekadach dyskusji ma wreszcie realne szanse na powstanie. A co do jej współfinansowania, sądzi, że ostateczne negocjacje doprowadzą do porozumienia i podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim. Teraz martwi się więc raczej o zakończenie postępowania w GDOS.

Kowalski dodaje, że obwodnica Tucholi ma służyć nie tylko tucholanom, ale i użytkownikom drogi, dla których jest trasą tranzytową.

Bo beneficjentami obwodnicy będą mieszkańcy całej Polski. - My mamy te tiry, które niszczą budynki i jest hałas - mówi. - Ale są też ci wszyscy, którzy podróżują przez Tucholę w tych korkach za tirami. Dla wielu kierowców jesteśmy przecież miejscem przejazdu. Oni często jadą nad morze z centralnej Polski. Nie chcą się zatrzymywać, tylko jak najszybciej dotrzeć do celu podróży.