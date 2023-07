Dziś Dzień leśnika. Doceńmy jego pracę i razem chrońmy nasze przyrodnicze skarby!

Główne kompleksy leśne zlokalizowane są wzdłuż większych rzek – Wisły, Noteci, Brdy, Wdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością wyróżniają się Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska, lasy Pojezierza Brodnickiego i Lasy Gostynińsko-Włocławskie.

- Lasy to bezcenna wartość dla regionu. Wszyscy na co dzień korzystamy z ich bogactw. Musimy mądrze nimi gospodarować, właściwie je chronić i korzystać z nich odpowiedzialnie – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Wszystkim dbającym o piękno przyrody, porządek i zwierzynę zamieszkującą nasze lasy składam podziękowania za pracę i życzę, aby otaczające Was piękno przyrody było każdego dnia najlepszą motywacją do pracy.