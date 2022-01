W Więcborku Arte Con Brio koncertował w wyremontowanej sali ośrodka kultury. Zobaczcie zdjęcia!

W 1986 roku, gdy powstał budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, jedna z sal została przeznaczona na kino „Promień”. Na widowni zamontowano ponad 220 foteli. Przez 35 lat mieszkańcy zasiadali w tych w kolorze bordowym. Teraz po gruntownym remoncie widowni, pojawiły się 223 niebieskie, których odcień wybrali sami odbiorcy kultury. Ale nie o samą kolorystykę i styl chodziło. Przede wszystkim o bezpieczeństwo.

- Remont polegał na wybudowaniu nowych stopni. Stare zostały zburzone, a nowe są po to, by odstępy między fotelami, spełniały warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Takie zalecenie były ze strony straży pożarnej, jak i sanepidu. Zamiast drewnianego parkietu mamy tekstylną wykładzinę. Zamówiliśmy i zamontowaliśmy nowe fotele. Poz tym mamy zamontowany nowy system oświetlenia ledowego. To wszystko spełnia teraz wymogi bezpieczeństwa, poprawia akustykę i jednocześnie nasz komfort pracy – mówi Joanna Soja-Tońska, dyrektora ośrodka.