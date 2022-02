W Więcborku pościg za kierowcą zakończył się uderzeniem radiowozu w hydrant

W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Policja, mimo felernego pościgu, nie odpuszcza sprawy.

- Trwają czynności zmierzające do ustalenia kierowcy. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem. Niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego (art. 178 b Kodeksu Karnego) grozi pozbawieniem wolności nawet do 5 lat - podkreśla rzecznika policji.