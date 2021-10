W Więcborku trwa rozbudowa oddziału wewnętrznego szpitala powiatowego. Zdjęcia z wizyty wojewody i ministra

Goszczący w powiecie sępoleńskim wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i minister Łukasz Schreiber zwiedzili gruntownie remontowaną część Szpitala Powiatowego w Więcborku. Od listopada 2020 roku trwa tam rozbudowa oddziału wewnętrznego z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego. Chodzi o zagospodarowanie przestrzeni, która w szpitalu była niewykorzystana - tzw. stara pralnia. Dodatkowe powierzchnie mają być przeznaczone pod potrzeby oddziału wewnętrznego. To kolejny etap standaryzacji placówki do wymogów unijnych, który ma się zakończyć w maju przyszłego roku. Jeszcze w tym roku przeniesieni mają zostać do niego pacjenci oddziału internistycznego.

- Większość sal wyremontowanego oddziału będzie klimatyzowana. Do listopada ma być gotowa ta nowa część i tu my się przeprowadzimy, natomiast następny etap to remont starej części. Tam też zostanie poniesionych sporo nakładów pracy, bo będą powiększone otwory drzwiowe i wymieniona instalacja elektryczna. Na dwóch salach z izolatkami będą dodatkowe łazienki, a jedna sala będzie zagospodarowana na stołówkę i świetlicę oddziałową – wyjaśniał na miejscu dr Dariusz Wiśniewski, koordynator oddziału wewnętrznego. - Poprzez rozbudowę nie zyskujemy nowych łóżek, jest ich tyle samo, ale dzięki większej kubaturze uzyskujemy dużo większą przestrzeń i lepsze warunki pobytu pacjenta na oddziale – podkreślił.