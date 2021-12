W wieku 91 lat zmarł Jerzy Wultański, brodnicki publicysta, historyk i regionalista, który publikował w "Nowościach"

Jerzy Wultański urodził się 1 października 1930 r. w Brodnicy jako syn zawodowego oficera 67. Pułku Piechoty. Uczęszczał do szkoły średniej (dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego), w której zdał maturę. Studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie historii. Od 1 października 1950 r. do 31 sierpnia 1984 r. pracował w oświacie - w Świerczynach, Brodnicy, Wichulcu. Z dniem 1 września 1984 r. przeszedł na emeryturę. Od 1 stycznia 1951 r. był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za wieloletni staż związkowy otrzymał "Odznakę za 50-letnią Przynależność do ZNP".

Działalność pisarską rozpoczął w 1956 r. Opublikował ponad 520 artykułów, które ukazały się w "Nowościach", "Życiu szkoły", "Przysposobieniu Rolniczym", "IKP", "Polsce Zbrojnej", "Zielonym Sztandarze" oraz "Ziemi Michałowskiej". Napisał 22 książki, w tym: "Dzieje 67 Pułku Piechoty", "Brodnickie dzielnice i osiedla", "Z dziejów brodnickiego harcerstwa", "Śladami dawnej Brodnicy", "Historia ewangelicyzmu brodnickiego", "Brodnickie nekropolie" czy "Brodnickie ulice".